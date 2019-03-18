Украина признала российский статус Крыма

18.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Подписание Украиной соглашения о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море означает фактическое признание Крыма российским.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил экс-представитель «президента Украины в АР Крым», юрист-международник Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бабин уверяет, что из-за этого у Украины могут начаться проблемы с «западными партнерами».

«Россияне берут этот протокол на любом международном совещании и говорят: «Парни, читайте, вот тут написано – «Протокол совместной комиссии». Видите, кто подписал? А теперь ищите, есть ли там слово Крым, есть там слово война, есть там слово агрессия? Нет? Ну вы же видите, что наши друзья соглашаются с тем, что на Азове все в порядке?». А вы знаете, у западного мира есть такая странная для нас черта – они верят юридическим документам», – заявил Бабин.

В свою очередь дипломат, глава «Майдана иностранных дел» Богдан Яременко подчеркивает, что подписав документ, Украина отказалась от претензий на национализированные в 2014 году суда.

«Это суда, которые похищены у Украины, потому что они тупо нацепили пиратским способом российский флаг, и теперь это российские судна, с которыми в Государственном рыбном агентстве Украины соглашаются. Это означает, что Государственное рыбное агентство признает аннексию Крыма, соглашается с этим и сотрудничает с российскими органами власти», – приходит к выводу Яременко.