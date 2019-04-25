Украина признала срыв программы по увеличению добычи газа

25.04.2019, Киев, Игорь Петров

Хотя НАК «Нафтогаз Украины» и правительство заявляли о планах по увеличению собственной добычи газа (Программа 20/20), добыча газа в Украине падает.

Об этом в эфире канала skrypin.ua заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если раньше у правительства и «Нафтогаза» были планы по увеличению добычи, то мы сейчас видим, что добыча падает. Если посмотреть на первый квартал этого года, то мы видим падение на несколько процентов валового газа в сравнении с четвертым кварталом предыдущего года», – сказал Витренко.

Кроме того, говорит он, в 2018 году, несмотря увеличение добычи валового газа, Украина уменьшила добычу товарного газа, а газа, который может идти на удовлетворение потребностей потребителей, стало меньше.

«2019-м мы видим уменьшение добычи. Особенно с учетом того, что, как заявил Андрей Коболев, в «Нафтогазе» сейчас дефицит оборотных средств. Соответственно, если дефицит не будет чем-то прикрыт, мы не видим оснований… добыча будет падать», – резюмировал Витренко.

При этом он не уточнил, куда же ушли все деньги, которые получил «Нафтогаз Украины» от повышения тарифов на газ.