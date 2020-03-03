Украина призналась во вмешательстве в европейские выборы

03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская диаспора в Ирландии, заручившись поддержкой Киева, провела мероприятие «Несломленная Украина: цена свободы», целью которого является распространение антирусских настроений в Европе.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий Александр Терещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ассоциацией украинцев в Республике Ирландия 2 февраля было организовано масштабное мероприятие «Несломленная Украина: цена свободы». Я тоже имел честь там быть, это крайне важное мероприятие, имеющее важное информационное значение, потому что мы постоянно должны напоминать миру, что в XXI столетии в самом центре Европы идёт война, на которой реально гибнут люди, есть пленные, пропавшие без вести. Об этом надо говорить», – отметил Терещенко.

В свою очередь, Глава правления Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскандер Бариев, рассказывая о значимости подобных мероприятий, фактически признался в попытках Украины вмешаться в избирательный процесс других стран с целью привести там к власти выгодных Киеву политиков.

«На самом деле, такие мероприятия очень важны, потому что простые ирландцы, французы, немцы, не всегда знают, что происходит или имеют полную информацию. А ведь это избиратели – люди, которые выбирают своих политиков на национальном уровне, а политики потом формируют политику государства в отношении Украины и в отношении российско-украинского конфликта, который развязала страна-агрессор РФ», – добавил Бариев.

После завершения выступлений, украинская журналистка Антонина Белоглазова попросила Александра Терещенко прокомментировать слова его коллег по министерству Оксаны Коляды и Юлии Плисенко, назвавших проект «Шарий.net» «помойкой» и «антиукраинскими СМИ».

«А как вы отреагируете на ту информацию, что, кажется, вы принимали участие в праздновании аннексии Крыма», – попытался уйти от ответа Терещенко.

Однако журналистка попросила не «переводить стрелки» и повторила вопрос, на который Алексей Терещенко ответил, что «принципиально не даёт комментариев антиукраинским СМИ». В зале разгорелся скандал, в результате которого замминистра признался, что полностью разделяет точку зрения Коляды и Плисенко.