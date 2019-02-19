Украина призвала США зайти в Новороссию

19.02.2019, Вашингтон, Михаил Рябов

Очередной за последнее время корабль ВМС США – эсминец Donald Cook направляется в Черное море. Посол Украины в США Валерий Чалый призвал американцев совершить заход в Одессу – историческую столицу Новороссии.

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«Наш старый знакомый, эскадренный миноносец USS Donald Cook (DDG-75) входит в Черное море. Свобода и безопасность навигации – базовые принципы международного морского права. А стратегическое партнерство Украина-США развивается и на морях. Американские военные моряки уже заходили раньше в наши порты. Почему бы им не посетить нас в Одессе и на этот раз? Welcome back dear friends!» – написал Чалый в своём блоге.

Напомним, что в последний раз Donald Cook посещал Черное море в январе 2019 года – тогда американцы зашли в Батуми, где провели учения с двумя грузинскими кораблями береговой охраны.

«Операции корабля в Черном море укрепят оперативную совместимость с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость обеспечить безопасность Черного моря в рамках операции «Атлантическая решимость», – сообщает пресс-служба ВМС США.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее американский стройбат начал возведение в городе Очаков Николаевской области штаба, откуда будут координироваться ставшие уже регулярными в регионе учения НАТО.

«Думаю, большой базы у американцев не будет, но, по моему мнению, они обнаглели до ужаса. Из штанов выпрыгивают, чтобы влезть в зону ответственности России», – заявлял экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

«То, что они строят центр управления флотом, мы тоже хотели бы считать, что это первая американская база на украинской территории, и мы рассчитываем, что это именно так. Мы, конечно, не члены НАТО, мы всего лишь партнеры, но они уже здесь, и это сделано потому, что аннексирован Крым», – в свою очередь заявляла украинская пропагандистка Янина Соколовская.