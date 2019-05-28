Украина пробивает долговое дно

28.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Внешние долги Украины продолжают увеличиваться и приближаются к угрожающим показателям.

Об этом пишет киевская интернет-газета «Страна»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Госдолг Украины впервые в истории страны подбирается к отметке 80 миллиардов долларов. Вчера Минфин сообщил, что 79,82 млрд – это та сумма, которую Украина должна на 30 апреля. В гривнах она выглядит еще страшнее – 2 триллиона 124,8 млрд. Однако ужас этой цифры не только в ней самой. Как оказалось, за апрель госдолг Украины увеличился на 1,03 миллиарда. А всего с начала года до 30 апреля старая власть наодалживала 159 млрд гривен, при этом отдав 127 млрд долгов», – отмечается в публикации.

Также обращается внимание, что все последние годы государство в основном вкладывало лишние деньги в предприятия президента Порошенко и близких к нему олигархов.

«А значит, все долги старой властью делались без какого-либо плана их отдать. Проще говоря, все последние пять лет Украина сознательно шла к дефолту. И после этого кого-то еще удивляет, что Коломойский [инициируя объявление дефолта] предлагает просто ускорить тот путь, по которому вел страну Порошенко», – резюмирует издание.