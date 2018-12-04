Украина прочувствует, что значит быть в шкуре Донбасса

04.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Введение военного положения на Украине позволит жителям «материковой» части страны понять, что в государстве идёт война, и её пора останавливать.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В введении военного положения на Украине есть только один положительный момент. 4,5 года идёт война на Донбассе, а материковая часть Украины этого вообще не чувствует. Люди живут своей жизнью: салюты, рестораны, там всё идёт своим чередом. Может быть, вот это заставит людей понять, что нужно останавливать войну? Потому что все хотят, чтобы там кто-то воевал, только не он”, – отметил политик.

Он подчеркнул, что когда объявляют мобилизацию, то многим украинцам становится страшно за своих детй.

“На одном из ток-шоу депутат Верховной рады говорил: «Ну как же, у меня сын на первом курсе, а его в военкомат вызывают и хотят поставить на учёт. Так это что получается, если мы вводим военное положение, то студентов будут забирать в армию?». Так и будет, если вы не остановите войну. Вот может быть через такие вещи до них дойдёт, что война идёт, и её нужно останавливать», – заявил Килинкаров.

Напомним, ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Килинкаров заявлял, что Порошенко перед выборами использует откровенный террор с привлечением боевиков.