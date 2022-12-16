Украина продаёт оружие «налево». Почему США это не остановят

Как известно в Америке коррупции нет. Там есть «лобби». То же самое, что и коррупция, только в законе. А если узаконено, то и не наказуемо. Гениально и по-предпринимательски – как умеют в США.

Сейчас много информации поступает в СМИ о «нецелевом использовании» вооружений, поставляемых США и их союзниками Украине. Называют даже объемы – до 70% вооружений не доходит до линии фронта на Украине и где-то рассасываются по дороге. Об этом сообщали и британский телеканал Sky News, и немецкая служба теленовостей Tagesschau, и американская телерадиосеть CBS.

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Тема коррупции и исчезновении значительных объемов вооружений, предназначенных Украине, активно используется во внутриполитическом противостоянии демократов и республиканцев. Это не более чем повод для обвинений в адрес власти со стороны оппозиции. Если бы на месте демократов были республиканцы, история была бы примерно та же.

Но непонятны некоторые восторги среди российских комментаторов, считающих, что, если республиканцы критикуют поставки вооружений на Украину, то они, значит, против и, добравшись до власти, остановили бы поток вооружений.

Нет, наоборот, республиканцы не собираются отказывать Украине в обеспечении ВСУ, и прочей поддержке на плаву дохлого государственного образования «Украина», они лишь настаивают на контроле расходования средств. Корпорации военно-промышленного комплекса не должны терять заказы, невзирая на то, какая из двух основных политических сил находится у власти.



Кстати, серьезные контроль американцев за расходами и прослеживания пути поставок до конечного потребителя ничего хорошего не принесет, может только оказать определенное негативное влияние на ход боевых действий для ВС РФ.

К счастью, пока что в Вашингтоне процесс букусует. В начале декабря члены Конгресса США не поддержали инициативу о проведении проверок выделенных Украине средств. Демократы в Палате представителей Конгресса США решили, что проверка может затруднить поддержку киевского режима. А европейцы даже и не думали контролировать Украину, как она использует поставленное из Европы вооружение.

Переживание американских чиновников о том, что часть оружия «может попасть не в те руки», связана не столько с декларируемыми опасениями, а с желанием переформатировать схемы заказов и поставок, перенаправить финансовые потоки через себя любимых определенным компаниям-производителям вооружений. Конкуренция по-американски – не столько среди производителей, сколько среди лоббистов.

А расходы поставок «налево» волнует участников процесса меньше всего – важно, чтобы расход был, а куда – неважно. Главное сбыт.

И даже если оружие попадает в какие-то «не те руки», даже если это террористы, то и это не беда – не так много в мире террористов, которые бы в конечном итоге не контролировались спецслужбами англосаксов. И, если начнутся теракты в Европе с применением, например, ПЗРК, не дошедших до ВСУ, то это никак не огорчит торговцев смертью. Хаос, паника и разруха в Европе – вполне вписываются в список целей и задач организаторов вооруженного конфликта на Украине. Они и сейчас используют этот конфликт для нанесения серьезного поражения экономике Евросоюза, как одного из основных экономических конкурентов США.

И те, кто распределяет заказы для американского ВПК, торопятся. Нужно ковать железо, пока они у руля, и пока не обвалилась украинская оборона – а то, что этого не произойдет, никто гарантировать не может. Bloomberg 16 декабря сообщил:

«Минобороны США различными способами пытается ускорить процедуру заключения контрактов на поставки вооружений для американских арсеналов и для войск Украины».

«Ответственные за закупки служащие Пентагона применяют широкий спектр мер, которые упрощают стандартные процедурные формальности, для восполнения арсенала США и пополнения запасов украинских войск», – отметило агентство.

Поставка вооружений идет по схеме «ленд-лиза», которую США запустили еще до начала СВО. Это всё же кредит, но кредит, который никто не надеется вернуть полностью – при удачном для США раскладе они возьмут территорией и оставшимися активами.

Мы же будем надеяться, что им не достанется в итоге ничего. Но поставки оплачиваются налогоплательщиками США, а с их интересами никто особо не церемонится. В выгоде будут в любом случае производители – Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Textron, Raytheon Technologies, L3 Harris Technologies, Huntington Ingalls Industries, Boeing и прочие. Возможно, они даже в доле от продаж «на сторону» своей продукции. И уж точно не внакладе. А Пентагон впервые принимает бюджет с планами на производство вооружений на пять лет.

Так что США стремятся так организовать боевые действия на Украине и поддержку жизнеспособности Киева, чтобы Украины хватило на ближайшие годы. И нам надо это учитывать.