Украина продавала советские ракеты всем желающим, но накажут за это Иран

20.09.2019, Киев, Александр Ростовцев

Комбинированная атака хуситских дронов и крылатых ракет на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии в прошлое воскресенье вызвала лавину непростых вопросов.

Пока американцы, как идиот-следователь из плохого детектива, пытаются выставить Иран крайним в данном инциденте и подвести под монастырь, неангажированные специалисты хотят понять, каким образом технологии производства крылатых ракет большой дальности, способных обойти системы ПВО одной из самых богатых стран мира и удачно поразить цели, попали в руки полунищих йеменских повстанцев, ранее не замеченных в продвинутом техническом творчестве.

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Пищу для размышлений военным специалистам дают найденные обломки крылатой ракеты в пустыне, неподалёку от одного из атакованных саудовских нефтезаводов.

обломки крылатой ракеты хуситов

Как уже ранее сообщалось, обнаруженная среди обломков хвостовая часть крылатой ракеты практически идентична таковой у ракеты Quids-1, которую хуситы продемонстрировали на выставке военной техники летом этого года.

Постепенно раскручивая ниточку, эксперты приходят к выводу, что следы ведут к советским крылатым ракетам Х-55, доставшимся Украине в конце 1991 года вместе с другим военным имуществом сгинувшего СССР.

Военные эксперты и журналисты моментально припомнили скандал, вспыхнувший в начале 2000-х, связанный с продажей нескольких Х-55 вместе с пакетом документов, подлежащих утилизации в рамках программы по разоружению.

Обвинение Украине выдвинул тогдашний российский министр обороны Сергей Иванов. Он сообщил, что украинская фирма «Прогресс», входящая в государственный концерн «Укроборонэкспорт», в 2000 – 2001 годах продала шесть ракет Х-55 в Иран и столько же ракет Китаю в нарушение закона о нераспространении ракетного вооружения.

Скандалом тут же заинтересовалось правительство США, поскольку оно в 1994 году заключило с Украиной соглашение о передаче определённого количества остающихся на складах советских Х-55 России, тогда как остаток и все причитающиеся документы украинская сторона обязана была уничтожить.

Пикантности ситуации придавало то обстоятельство, что это был единственный случай утечки ракетно-ядерных технологий из республик бывшего СССР.

В 2004 году СБУ возбудила уголовное дело, причём главным его фигурантом был выставлен российский бизнесмен Олег Орлов, проживавший на тот момент в Чехии.

Украина обвинила Орлова в контрабандной поставке осенью 1999 года радиолокационной станции П14Ф в Эритрею и в незаконной продаже Китаю крылатых ракет Х-55СМ (известны также как AS-15, произведены в бывшем СССР и способны нести в том числе ядерное оружие, на расстояние до 3000 км).

До 2004 года Орлов проживал в Карловых Варах (Чехия), после чего попросил предоставить ему политическое убежище. Получив отказ, бизнесмен пытался выехать в Объединенные Арабские Эмираты, но был арестован в пражском аэропорту. Верховный суд Чехии постановил передать Олега Орлова Украине.

В закрытом режиме по делу Орлова проходил бывший сотрудник СБУ, генеральный директор ООО «Укравиазаказ» Владимир Евдокимов, приговоренный летом 2005 года апелляционным судом Киева в шести годам лишения свободы.

В том же ракетном деле фигурировали экс-глава «Укрспецэкспорта» Валерий Малев, очень вовремя погибший в 2002 году в ДТП, а также гражданин Австралии Хайдер Сарфраз, тоже «вовремя» попавший в автомобильную аварию в январе 2004 года.

Пока длилось следствие, украинская сторона пыталась свалить всю вину на российского бизнесмена Орлова, с пеной на губах убеждая всё прогрессивное человечество в своей невиновности.

Однако уже в марте 2005 года под грузом всё новых доказательств и давления перепуганных политиков из Вашингтона, Токио и Тель-Авива, генпрокурор Пискун, а вслед за ним и «оранжевый» президент Ющенко, признали, что в 2001 году имел место факт контрабандной передачи Украиной 12 крылатых ракет Х-55 Ирану и 6 ракет Китаю.

С Ющенко, впрочем, взятки были гладки, поскольку его администрацию этот факт никак не компрометировал, а бил исключительно по «пророссийскому» коррупционеру Кучме и его подручным. Ющенко, наоборот, выглядел весь в белом, идя на сотрудничество, огласку и демонстрируя «полную прозрачность».

Впоследствии выяснилось, что стратегические крылатые ракеты Х-55, комплекты документации по их производству и эксплуатации, специальная контрольно-измерительная аппаратура и компетентные специалисты-ракетчики попали в Иран в результате беспрецедентной спецоперации, в которой участвовали спецслужбы четырех государств, представители нескольких транснациональных корпораций и влиятельных неправительственных организаций.

Одновременно осуществлялась операция прикрытия, в результате которой дезинформация о передаче Ирану технологии производства абляционных (устойчивых к высокой температуре и невидимых для радаров) покрытий боеголовок баллистических ракет заставила Израиль форсировать разработку и производство дорогостоящей системы ПРО, бесполезной для перехвата Х-55. Система ПРО «Хец» (Arrow-2) способна перехватывать ракеты «Шихаб», но была беспомощна против Х-55.

израильская система ПВО “Хец” (Arrow-2)

Ставшая на Украине предметом уголовного дела ракетная контрабанда позволила, наконец, найти разумное объяснение поступающим из Ирана сообщениям, что ещё весной 2001 года, на одном из его оборонных предприятий было отмечено появление «неизвестного корпуса, имевшего 5,5 м в длину и 0,7 м в ширину».

А в августе 2005 года, вскоре после проведения выборов президента Ирана, это дело приняло еще более интересный оборот после срыва покровов представителем иранской оппозиционной группировки NCRI Алиреза Джафар-заде, будто бы иранской промышленностью освоены технологии производства Х-55.

По информации, озвученной NCRI в августе 2005 года, две из поставленных в Иран ракет Х-55 были переданы местным специалистам по реверсивному инженерному анализу, или, попросту, пиратскому изучению и копированию.

По мнению военных специалистов, украинские голубые воришки всё-таки побоялись передать Ирану и Китаю образцы боевого советского вооружения, а продали по сходной цене учебное оборудование вместе с контрольным стендом КНО-120 для проверки ракет.

При этом эксперты сомневаются, что Ирану удалось достичь технических характеристик Х-55 для своих «реверсивных» копий. В частности, высказываются сомнения в том, что иранская копия Х-55 способна нести на себе заряд массой 450 кг и поражать цели на дистанции 3000 км.

хуситская крылатая ракета Quds-1 на выставке летом этого года

С другой стороны, открытые источники гласят, что в техническом задании, выданном иранским правительством своим ракетчикам, стоит требование достигнуть дальности полёта 1500 км, чтобы гарантированно дотягиваться до любой точки на территории Израиля.

ещё одно фото ракеты Quds-1 в компании хуситских беспилотников

Далее, по-видимому, Исламская Республика поддержала своих братьев по вере, йеменских хуситов, в их борьбе против саудовских интервентов, поделившись с ними деталями и документацией разработанной «по мотивам» Х-55 собственной крылатой ракеты Soumar. Шутники зубоскалят, будто бы иранцы назвали свою ракету в благодарность Украине и в честь майдановки Виктории Сюмар.

сходства и различия между иранской крылатой ракетой Soumar (внизу) и хуситской Quds-1

Не следует удивляться, что хуситы умеют запускать ракету воздушного базирования с наземной пусковой установки. В сети можно найти видео и фотографии запусков иранской ракеты Soumar из контейнеров, установленных на наземном мобильном комплексе.

запуск иранской крылатой ракеты “по мотивам” Х-55 из наземного комплекса

Идеи о необходимости снабдить Вооружённые Силы СССР ударной крылатой ракетой возникли на рубеже 1960-70-х годов. Полномасштабные работы по ней были санкционированы 8 декабря 1976 года соответствующим постановлением правительства о создании маловысотного ракетного комплекса с ракетой Х-55.

Разработка ракеты была поручена дубненскому МКБ «Радуга», в кооперации с более чем 100 предприятиями советского ВПК. Как и американские аналоги – ALCM и «Томагавк», Х-55 должна была иметь систему автономного наведения, включающую в себя инерциальную систему и систему экстремальной навигации, умеющей отслеживать рельеф местности и сравнивать его с эталонными данными. В результате, ракета получила возможность лететь на дальность до 2500 км на предельно малой высоте (40-110 м).

В качестве носителя Х-55 были выбраны бомбардировщики Ту-160 (способный принять на борт 12 ракет) и Ту-95МС (10 – 16 ракет). Также рассматривался, но был отвергнут, вариант размещения и запуска Х-55 с борта тяжелых военно-транспортных самолетов.

В целом, создание Х-55 стало результатом эффективной совместной работы десятков предприятий советской промышленности, причем в тот период, когда советская авиационная наука и производство находились в наивысшей точке своего развития.

Осуждать Иран, Китай или хуситов в сложившейся ситуации вряд ли повернётся язык – эти страны действовали, в первую очередь, исходя из национальных интересов, как действовало бы на их месте любое другое суверенное правительство, стремящееся защитить свою страну и народ всеми доступными способами.

Единственная сторона, заслуживающая презрения во всей этой ракетной кутерьме, – это «незалежная» Украина, с самого начала сделавшая ставку в кадровой политике на беспринципных и продажных тварей, весь патриотизм которых сводится к дефиле в шароварах и пускании слезы при первых аккордах «Щеня вмэрла». Но наказывать, в случае чего, будут Иран.