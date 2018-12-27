Украина: Продавать уже нечего, а на создание нового не хватает мозгов

27.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина более 20-ти лет проводит опыты и испытания новых видов вооружения, но дальше презентаций дело не доходит, а армия пользуется старым советским вооружением. Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил военный эксперт Игорь Козий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, чтобы перейти от прототипов к серийному производству у украинского военпрома не хватает квалификации.

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«У нас опыты уже 20 с лишним лет происходят везде, только, почему-то, все забывают о том, что первых 15-20 лет мы входили в число самых продаваемых вооружения стран. Слава Богу, скатились на 80-е место и этому радоваться надо, нечего продавать, теперь надо создавать. А вот, создавать, к сожалению, у нас мозгов не хватает», – заявил Козий.