08.07.2020, Одесса, Юрий Коваленко
 
Вооруженные силы, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, Севастополь, Украина
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Украина продемонстрировала черноморской группировке РФ весь наличный военный хлам


Подразделения ВСУ с целью демонстрации своего присутствия в Чёрном море провели учения по высадке десанта на необорудованное побережье, установке минных заграждений и обороне морских коммуникаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В акватории Чёрного моря состоялся сбор-поход кораблей, катеров и судов национального флота с целью отработки элементов боевой подготовки, слаженности подразделений разнородных сил и демонстрации их присутствия в Черноморском регионе. Кроме корабельно-катерного состава, в мероприятии приняли участие подразделения морской пехоты, морской авиации и тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе мероприятий военнослужащие отработали ряд тактических упражнений, среди которых высадка морского десанта на необорудованное побережье в условиях господства противника в море и воздушном пространстве, ведения минно-заградительных действий, защиту морских коммуникаций, и прочее.


В завершение, подразделения отработали действия по отражению нападения противника в море и оказанию помощи судну, которое терпит бедствие.

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