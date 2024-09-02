Украина продолжает мечтать о ядерной бомбе

Елена Острякова.  
02.09.2024 08:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина имеет право на любое решение в сфере вооружений, которое отвечает ее национальным интересам, в том числе и на создание ядерного оружия.

Об этом в интервью обслуживающей офис президента украинской телеведущей Наталье Мосийчук заявил заявил бывший глава Главного управления разведки Украины Валерий Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина имеет право на любое решение в сфере вооружений, которое отвечает ее национальным интересам,...

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«Мы связаны сегодня нашей возможностью сопротивляться, но это это не значит, что если Путин пересечет «красную линию» по использованию тактического ядерного оружия, это не снимет последние возможности Запада по отношению к Путину, а также возможности Украины восстановить свой ядерный потенциал», – путано пояснил Кондратюк.

Он утверждает, что возможности для создания бомбы есть в Харьковском физико-техническом институте.

«Учитывая то, что научно-техническая база СССР находилась в Харькове, институт Курчатова (именно там бал разработан первый ядерный реактор), это не является чем-то недостижимым и невозможным. Так же, как и наши первые дальнобойные ракеты «Паляныця» («Буханка») – это тоже сегодня новая реальность», – сказал Кондратюк.

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