06.04.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украина продолжает наносить удары по ДНР




Украинские силовики за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает ДНР news.

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За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило восемь раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 26 единиц

Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка, Жабичево, село Веселое, на мариупольском – окрестности сел Петровское, Сосновское, Ленинское и Саханка. Применялись минометы, гранатометы, противотанковый ракетный комплекс, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Кроме того, обстрелам подверглись шахты им. Гагарина и шахты 6/7 на западе и северо-западе Горловки соответственно.

В результате сегодняшних обстрелов три населенных пункта на юге ДНР в Новоазовском районе остались без электричества: Сосновское, Набережное, Ленинское.

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