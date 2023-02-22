Украина продолжает штамповать уголовные дела против известных крымчан

Любовь Смирнова .  
22.02.2023 19:25
  (Мск) , Симферополь
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Беспредел, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Спецоперация, Украина


Известный крымский политолог, доцент КФУ им. Вернадского Андрей Никифоров на Украине подозревается в уголовном преступлении сразу по четырем статьям за «призывы к геноциду украинцев» и непризнание украинцев полноценным народом.

В совокупности преступления ученого тянут на 12 лет тюрьмы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Известный крымский политолог, доцент КФУ им. Вернадского Андрей Никифоров на Украине подозревается в уголовном...

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Новое громкое уголовное дело презентовала прокуратура оставшейся в составе Украины виртуальной “Автономной Республики Крым”. Якобы доцент «оккупационного» Крымского федерального университета им. Вернадского нарушил украинские законы тем, что осуществлял пропагандистскую кампанию против Украины, публично поддерживал действия «государства-агрессора», оправдывал преступления «рашистов» и призывал к «геноциду украинского народа».

При этом, самого народа, как такового, не существует, о чем Никифоров не раз упоминал, опираясь на исторические, научные, архивные данные, которые власти Украины упорно называют «привычным нарративом российской пропаганды».

«Украинский этнос, который русские так упорно пытаются уничтожить, он сравнивал с опухолью и чумой, а денацификацию называл основной целью российской агрессии против Украины, – бредят в “прокуратуре”. – Таким образом этот «доцент», будучи публичным лицом, имеющим влияние на аудиторию, оправдывал действия врага и превращал граждан Украины в легитимную и необходимую мишень для уничтожения».

В выступлениях политолога укропрокуроры усмотрели коллаборационную деятельность (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины), пропаганду войны (ст. 436 УК Украины), оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины), публичные призывы к геноциду (ч. 2 ст. 442 УК Украины).

Дело будет вести еще одно виртуальное ведомство – главк СБУ в АР Крым и Севастополе. Оно же сопровождает еще одно громкое уголовное расследование – в отношении муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева, который тоже является коллаборантом и поддерживает военную спецоперацию.

«В сентябре прошлого года оккупационный муфтий Крыма начал активно призывать крымско-татарское население поддерживать действия врага, – считают в украинской “прокуратуре”. – Выступая в ряде пропагандистских СМИ, он оправдывал оккупацию полуострова, положительно высказывался относительно вооруженной агрессии РФ, и в целом транслировал «идеи русского мира». При этом, подозреваемый осуждал украинскую власть и представителей крымско-татарского народа, которые выступают против оккупации украинского полуострова».

На Украине муфтию также грозит 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве назначили своего «муфтия» мусульман Крыма Айдера Рустемова, которого в Духовном управлении мусульман Крыма назвали психически нездоровым человеком, притянутым с улицы для исполнения этой роли.

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