23.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

1 542 просмотров

Украина продолжает террор против ДНР

Рано утром ВСУ открыли огонь по двум посёлкам на юге ДНР. Об этом сообщили в оперативном командовании ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские террористы 36-й бригады морской пехоты по приказу своего предводителя военного преступника Гнатова сегодня утром с 6:50 до 7:45 вели целенаправленные обстрелы по жилым кварталам населённого пункта Ленинское с двух направлений.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Со стороны населённого пункта Водяное ВСУ обстреливали посёлок с применением АГС, а также вели огонь в направлении мирных жителей с применением снайперского оружия.

Со стороны населённого пункта Гнутово украинские террористы в это время применяли тяжёлую артиллерию, выпустив по посёлку 10 снарядов калибром 122 мм», – заявили в оперативном командовании.

Также в результате вечернего обстрела карателями посёлка Саханка был повреждён газопровод.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.