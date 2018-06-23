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Украина продолжает террор против ДНР
Рано утром ВСУ открыли огонь по двум посёлкам на юге ДНР. Об этом сообщили в оперативном командовании ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украинские террористы 36-й бригады морской пехоты по приказу своего предводителя военного преступника Гнатова сегодня утром с 6:50 до 7:45 вели целенаправленные обстрелы по жилым кварталам населённого пункта Ленинское с двух направлений.
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Со стороны населённого пункта Водяное ВСУ обстреливали посёлок с применением АГС, а также вели огонь в направлении мирных жителей с применением снайперского оружия.
Со стороны населённого пункта Гнутово украинские террористы в это время применяли тяжёлую артиллерию, выпустив по посёлку 10 снарядов калибром 122 мм», – заявили в оперативном командовании.
Также в результате вечернего обстрела карателями посёлка Саханка был повреждён газопровод.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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