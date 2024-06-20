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Украина продолжает практически ежедневно атаковать топливные резервуары в России. Сегодня стало известно о поражении беспилотником нефтебазы в Тамбовской области. Пожар тушат, пострадавших нет.

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А вот в порту Азов Ростовской области пожар на нефтебазе не могут потушить уже третий день после попадания туда украинской ракеты.

Ситуация осложняется тем, что в основной цистерне с топливом возникли пробоины, откуда под большим давлением выходит горючая жидкость – площадь возгорания достигла 6,3 тысяч квадратных метров и не уменьшилась по сравнению со вчерашним днем.

Огонь нельзя сбивать обычной водой и пеной из-за риска детонации. Местный бизнес организовал подвоз питания сотрудникам МЧС, продолжающим борьбу с пламенем.

Украинские СМИ смакуют кадры с детализацией повреждений, нанесенных терминалам в Азове, выложенные в Сеть очередными неразумными очевидцами. Видеофиксация поможет скорректировать будущие удары дронами, радуется враг.

На Украине не скрывают, что цель ударов по топливной инфраструктуре – вызвать дефицит или подорожание бензина, спровоцировать недовольство населения властями.

Ранее наблюдатели призывали крупных предпринимателей – владельцев топливных заводов самостоятельно закупать установки ПВО, чтобы защищать свои объекты от возможных атак Украины.