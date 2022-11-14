Украина продолжает утюжить Курскую область

14.11.2022  13:37 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Волынь, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Вооруженные формирования Украины обстреляли сегодня село Попово-Лежачи Курской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вооруженные формирования Украины обстреляли сегодня село Попово-Лежачи Курской области. Об этом в своем ТГ-канале сообщил...

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«Утро в Глушковском районе началось с обстрела ВСУ: 24 прилета зафиксировано в селе Попово-Лежачи, примыкающем к посёлку Тёткино. Пострадавших нет, однако на территории тракторной бригады разбиты гаражи и мастерские. Пострадал частный легковой автомобиль, а также расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла», – написал Старовойт.

Вчера под огонь ВСУ попал приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Было зафиксировано 7 прилётов. Посечено трёхэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон.

После обстрела в посёлке начался пожар, в огне пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снарядами повреждены объекты энергоснабжения, населённый пункт был обесточен.

Сегодня ремонтные бригады восстановили энергоснабжение.

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