Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Вооруженные формирования Украины обстреляли сегодня село Попово-Лежачи Курской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Утро в Глушковском районе началось с обстрела ВСУ: 24 прилета зафиксировано в селе Попово-Лежачи, примыкающем к посёлку Тёткино. Пострадавших нет, однако на территории тракторной бригады разбиты гаражи и мастерские. Пострадал частный легковой автомобиль, а также расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла», – написал Старовойт.

Вчера под огонь ВСУ попал приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Было зафиксировано 7 прилётов. Посечено трёхэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон.

После обстрела в посёлке начался пожар, в огне пострадали гаражи и хозяйственные постройки. Снарядами повреждены объекты энергоснабжения, населённый пункт был обесточен.

Сегодня ремонтные бригады восстановили энергоснабжение.