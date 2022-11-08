Украина продолжит бить по Севастополю – бывший замначальника Генштаба ВСУ

Новости Украины

Украина будет и дальше пытаться бить по военно-морской базе в Севастополе с использованием беспилотников.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, дроны могут сбрасываться с самолетов, которые будут подходить на максимально близкое расстояние к полуострову.

«Что касается количества, надо понимать, что не получится сразу и много. Сейчас разговор идет о десятках таких дронов, причем, их надо изготавливать в широком спектре: малые, средние, большие, которые могут действовать на различных дальностях и которые могут выполнять различные функции… Я думаю, очень близко к этому путь морских дронов, надводных и отдельная тема по подводным, это тоже должно иметь место. Дроны, которые, возможно, будут сбрасываться с воздушных платформ, то есть, очень быстрая доставка в необходимое место, а потом – сброс этого надводного или подводного дрона, который в конкретном регионе выполнит свою задачу… Перед атакой в севастопольской бухте россияне нашли чей-то дрон, который они идентифицировали как украинский, скорее всего, и усилили охрану базы своей военно-морской в Севастополе. Однако, это их не уберегло от того ущерба, который нанесла атака морских и воздушных дронов по этой базе. Я думаю, что при соответствующей подготовке их ждут очередные воздействия. То, что они теперь знают о том, что у нас есть, и что может быть, но это не означает, что мы будем что-то приостанавливать. Напротив, мы будем развивать и расширять свои возможности по нанесению ударов, в том числе с использованием морских дронов», – заявил Романенко.

Напомним, одним из условий возобновления участия России в так называемой зерновой сделке стали гарантии Украины о том, что этот коридор Черном море не будет использоваться ВСУ для атак на полуостров.