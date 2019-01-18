Украина продолжит доставать ПАСЕ своей русофобией

18.01.2019

Украина так и не смогла решить в свою пользу сложившуюся в Азовском море ситуацию.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявила входящая в так называемую «фракцию посольства США» депутат Светлана Залищук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день вопрос Азова не решен, и, несмотря на то, что военное положение окончилось, этот вопрос не уйдёт с украинской повестки дня. И наша задача здесь, в парламенте, обращать внимание наших международных партнёров, в том числе и сейчас, на парламентской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая будет в январе, на уровне Министерства иностранных дел и президента», – отметила депутат.

Также она добавила, что украинское правительство должно уделить внимание и социально-экономическому состоянию страны, так как многие люди уже ненавидят власть из-за потери работы.

«Но повторюсь, кроме военного аспекта, нам необходимо обращать внимание на экономический и социальный. Для того, чтобы люди, которые лишаются работы из-за экономических последствий, не мигрировали на Запад или не оставались без работы и, по сути, ненавидели власть и парламент», – сказала Залищук.