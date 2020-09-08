Украина продолжит латать «тришкин кафтан» своего бюджета

08.09.2020, Киев, Игорь Петров

Если в украинском бюджете на 2021 год и будут какие-то изменения, то не за счет увеличения доходов, а за счет перераспределения расходов.

Об этом в эфире канала «CapitalTV» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каких-либо радикальных изменений я не ожидаю совершенно. Что можно изменить при падающей экономике? Если бюджетный «пирог» уменьшается, можно только лишь перераспределить некоторые расходные части и все. Это как «Тришкин кафтан» – немножко латку сняли с одного места, перелатали в другое, но дыра осталось.

Возможно, что-то будет с социальными стандартами. Сейчас озвучили, что доплаты будут получать пенсионеры не только старше 80 лет, но и в следующем году, возможно, пенсионеры старше 75 лет. И еще какие-то вещи могут быть, но они такие точечные и на уровень жизни людей в принципе не влияют.

То, на что я еще обратил внимание – были уже заявления от правительственных чиновников, что, возможно предусмотрят в следующем году 20 миллиардов гривен на погашение долгов по «зеленой» энергетике. Говорить, что это какой-то позитив, сложно потому что у нас с 2019-го года рынок электроэнергии существует уже год. А тут оказывается, что должны скинуться все украинские граждане налогоплательщики и платить за электроэнергию. Но это уже, извините, не рынок.

И таких вот моментов, будет, наверное много новых, которых не было ранее. Но в целом на ситуацию это не повлияет. Будет индексация, то что мы имеем сейчас, будет инфляция, небольшое перераспределение расходной части. И на следующий год мы получим «новый старый» бюджет», – сказал Скаршевский.