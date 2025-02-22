«Украина продолжит получать большую часть оружия, просто теперь из Европы» – советник Буша
Даже полностью прекратив поставки оружия и финансирование, США не смогут заставить украинцев прекратить боевые действия против России. Об этом в эфире канала «Civilnet» заявил советник экс-президента США Джорджа Буша Томас Грэм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Насколько велико влияние США на Украину, и может ли Украина не согласиться с мирным планом, который будет продвигать США?» – спросил ведущий.
«Я не вижу никакого американского мирного плана, по крайней мере, пока. Хотя, исхожу из того, что в администрации такой план разрабатывают.
Конечно, украинцы имеют свои рычаги влияния. Самый главный – это то, что, несмотря на то, что делают США, украинцы будут продолжать воевать. Это их страна, их свобода, и просто сдаться – я думаю, это нереально», – сказал Грэм.
«Во-вторых, украинцы могут рассчитывать на продолжение помощи со стороны Европы. Да, США передали очень много денег и оружия Украине, но, на самом деле, большая доля оружия и финансирования идёт из Европы. И это продолжится, несмотря на шаги Вашингтона в ближайшем будущем.
Поэтому, нереально считать, что Москва и Вашингтон смогут за столом переговоров решить за других все вопросы без их участия», – добавил советник Буша.
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