Украина проиграет эту войну, задача ЕС отмыть репутацию США – британский аналитик

Анатолий Лапин.  
25.12.2023 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Украина проиграет противостояние с Россией без американской поддержки. ЕС не сможет компенсировать эту помощь, и руководство союза это понимает.

Об этом в интервью американскому журналисту Александру Христофору заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина проиграет противостояние с Россией без американской поддержки. ЕС не сможет компенсировать эту помощь,...

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«Постепенно поддержка Украины в Соединенных Штатах ослабевает. Боррель это знает, и он также знает, что без США, на самом деле, ни в какую игру ЕС играть не будет. Европейцы могут говорить о 50 миллиардов евро в течение четырех лет, а не одного года, могут говорить обо всем этом, но он прекрасно знает, что без американцев эта игра проиграна…

Мы должны избежать коллапса в Украине перед выборами (президента США, – авт.) – вот, для чего сейчас это затевается. Речь больше не идет о победе на Украине, речь не идет о смене режима в Москве, мы понимаем, что этого не произойдет. Украина не выиграет войну – она ее проиграет», – заключил Меркурис.

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