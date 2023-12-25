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Украина проиграет противостояние с Россией без американской поддержки. ЕС не сможет компенсировать эту помощь, и руководство союза это понимает.

Об этом в интервью американскому журналисту Александру Христофору заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Постепенно поддержка Украины в Соединенных Штатах ослабевает. Боррель это знает, и он также знает, что без США, на самом деле, ни в какую игру ЕС играть не будет. Европейцы могут говорить о 50 миллиардов евро в течение четырех лет, а не одного года, могут говорить обо всем этом, но он прекрасно знает, что без американцев эта игра проиграна… Мы должны избежать коллапса в Украине перед выборами (президента США, – авт.) – вот, для чего сейчас это затевается. Речь больше не идет о победе на Украине, речь не идет о смене режима в Москве, мы понимаем, что этого не произойдет. Украина не выиграет войну – она ее проиграет», – заключил Меркурис.