Украина проиграет в войне на истощение – британский парламентарий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина проиграет в войне на истощение, поэтому оружие и техника ей должны быть переданы максимально быстро и много.

Об этом на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил британский политик, член парламента Великобритании Боб Сили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Украина должна победить в этом году маневренными способами войны. Все, что нужно для этого – это современные, объединенные силы, маневренные, мобильные. Если война пойдет на истощение, то у россиян больше шансов, потому украинцы должны воевать по-современному и современным оборудованием», – заявил Сили.

По словам парламентария, международная коалиция, поддерживающая Украину, дает слабину, что говорит о том, что затягивать конфликт нельзя.

«Республиканцы имеют определенные сдвиги, среди трампистов, которые смотрят Fox News все меньше тех, кто поддерживает Украину. То есть, эту широкую коалицию поддерживать очень тяжело. Также это касается восточноевропейских стран, как, например, Венгрия», – резюмировал британец.