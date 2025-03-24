Украина проиграет войну летом – Карасев

Война может закончиться уже к лету этого года, потому что оружие у ВСУ заканчивается, а нового Трамп не даст.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно этой формулы «мир в обмен на активы». Это значит, не мир в обмен на военные гарантии и на вооружение Украины со стороны США, а мир в обмен на активы. То есть Трамп исключает, по крайней мере на данном этапе, возможность предоставление вооруженной помощи Украине. Он этого делать не хочет и не будет. Когда Зеленский говорит: «Дайте нам Пэтриоты, потому что нам надо защитить инфраструктуру, порты, атомные станции». Это же действительно может создать очень неприятный инцидент и для Европы не говоря уже про Украину. Трамп говорит – нет, мы вам оружие давать не будем. Вы нам активы дайте, а мы их сами защитим уже. По дипломатическим там каналам, по другим каналам, и так далее», – сказал Карасев.