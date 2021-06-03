Украина проиграла битву за «СП-2», но война продолжается – Климкин 

03.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Запуск газопровода «Северный поток-2» в обход Украины – это проигранная официальным Киевом битва.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Климкин успокаивает, что Украине выгодно, чтобы США не накладывали санкции на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода, потому что это сохраняет западное единство против России.

«На самом деле это проблема, и это реальное поражение нашей внешней политики. Мы не проиграли войну относительно «Северного потока», но мы проиграли эту битву. Для нас держать санкции, конечно, было бы лучше. Что решил Байден? И это не связано с последним повышением ставок Путиным вокруг наших границ. Разговоры об этом начались с самого начала каденции новой администрации.

Какая логика этой администрации? «Мы должны установить с немцами в частности, а также с Европейским союзом реальный диалог относительно энергетической безопасности. Мы не можем позволить себе санкционировать компании, которые зарегистрированы в Европейском союзе. Если мы это будем делать – это проблема для доверия и солидарности трансатлантической».

Вот, Трамп в значительной степени разрушил солидарность между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Я не говорю, правильно он делал что-то или неправильно, торговые войны, накачивал 2% у каждого по НАТО – я просто говорю, что атмосфера доверия в значительной степени была разрушена. Что происходит сейчас? Нам нужна эта солидарность. Если больше солидарности между Штатами и Евросоюзом – это Кремлю в минус, нам в плюс. Но любая солидарность что-то стоит, она не бесплатная. Нам бы хотелось, чтобы все проходило так, но мир, к сожалению, так не работает», – заявил Климкин.