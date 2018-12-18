Украина проиграла России туалетную войну за Крым

18.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Украинская инфраструктура на границе с Крымом находится в разрухе.

Это в эфире QHA-радио заявил первый замминистра «по делам временно оккупированных территорий» Юсуф Куркчи.

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«Очень яркий пример, когда международная организация поставила там биотуалеты, дала определенное количество пакетов для них. Но после того, как эти пакеты закончились, биотуалеты превратились с мусорники. Нет денег, нет полномочий, нет прав координировать деятельность на этой территории», – сказал Куркчи.

Он признал, что люди на границе работают в холодных вагончиках, что «не добавляет им приветливости».

«Он на подсознании ненавидит человека, переходящего границу», – сказал Куркчи.

По его словам, ни на одном украинском КПП даже нет в достаточном количестве питьевой воды, хотя люди там проводят минимум три часа. Построена частная автостанция всего на 12 мест, что не соответствует пассажиропотоку.

«С той стороны оккупанты пытаются лучшие условия предоставить нашим гражданам. Там есть, где сходить в туалет, где выпить кофе, где оставить машину. Мы как ответственное государство должны обеспечить все эти условия», – поддержала тему координатор украинской организации «Крым SOS» меджлисовка Тамила Ташева.

По данным Куркчи в 2017 году границу с Крымом пересекли 2,5 млн чел. Он оценил услуги перевозчиков, доставляющих людей к границе в 100 млн долларов в год.