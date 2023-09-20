Украина проиграла саму себя и не сможет сохранить территорию – киевский миллионер

Анатолий Лапин.  
20.09.2023 10:33
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Украина не сможет удержать свою территорию в прежних границах и неизбежно потеряет ее.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет удержать свою территорию в прежних границах и неизбежно потеряет ее. Об...

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По мнению Балашова, это стало понятно еще до спецоперации России, когда территория Украины была отдана на откуп международным корпорациям и олигархам.

«Украина проиграла себя давно, решение по Украине было принято за долгие годы до того, как начали гибнуть люди. Сама национальная буржуазия, сами олигархи, соответственно, соседняя деспотия и поведение европейцев и американцев, а по сути, интересы крупных корпораций – все это привело к тому, что украинцы потеряют территорию.

Я утверждаю, что потеряем мы территории, потеряли людей убитыми и ранеными, потеряли беженцами. Короче, такое впечатление, что Украина извернулась так, чтобы проиграть все. Практически саму себя», – заявил Балашов.

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