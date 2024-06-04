Нынешняя власть уже проиграла Украину «в ноль». Впереди ее ждет расчленение и раздел между Западом и Россией.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономика перестала работать. С этим новым законом о призыве еще меньше людей для работы остается. Они по сути проиграли страну в ноль и положили ее под две стороны – с одной стороны это будет Россия, а с другой вынуждены будут входить Соединенные Штаты Америки с корпорациями и устанавливать свои порядки в плане экономики, в какой-то степени испытывая чувство вины за то, что разбомбасили страну», – заявил Балашов.