Украина проиграна в ноль, – беглый киевский миллионер

Анатолий Лапин.  
04.06.2024 12:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина


Нынешняя власть уже проиграла Украину «в ноль». Впереди ее ждет расчленение и раздел между Западом и Россией.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя власть уже проиграла Украину «в ноль». Впереди ее ждет расчленение и раздел между...

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«Экономика перестала работать. С этим новым законом о призыве еще меньше людей для работы остается. Они по сути проиграли страну в ноль и положили ее под две стороны – с одной стороны это будет Россия, а с другой вынуждены будут входить Соединенные Штаты Америки с корпорациями и устанавливать свои порядки в плане экономики, в какой-то степени испытывая чувство вины за то, что разбомбасили страну», – заявил Балашов.

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