Украина проигрывает. Мы лишь выживаем – комбат ВСУ

Украина проигрывает войну России по всем фронтам.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил комбат ВСУ Кирилл Верес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась, выигрывает или проигрывает Украина войну.

Он ответил:

Журналистка уточнила, а где побеждает Украина.

«Я не знаю где, не могу этого сказать. Мы выживаем. Мы делаем не то, чтобы победить, это разные вещи – делать, чтобы победить и для победы, и делать, чтобы не погибнуть. Мы сейчас, наверное, во втором. Мое подразделение – нет, но если мы говорим в разрезе за всю страну, то я считаю, что проигрываем. Сейчас очень тяжелое время для нас», – заявил Верес.