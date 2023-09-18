Украина проигрывает – Трамп в интервью американским СМИ

Украина проигрывает в противостоянии с Россией, но она могла бы заключить сделку и сохраниться контроль хотя бы над нынешними территориями.

Об этом в интервью телекомпании NBC заявил экс-президент США Дональд Трамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Трамп в очередной раз заявил, что разрешил бы конфликт на Украине за сутки, усадив за стол переговоров президента России и Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это то, о чем можно было бы договориться, потому что в некоторых частях страны – в Крыму и других, многие ожидали, что это [соглашение] может произойти. Они могли бы заключить сделку, в которой прямо сейчас территория была бы меньше, чем уже занята Россией. И вы могли бы заключить сделку, в которой никто не был бы убит. Они заключили бы сделку, и у них была бы страна Украина. Сейчас никто не знает, будет ли Украина полностью захвачена», – сказал экс-президент.

« Я скажу вот что – что-то происходит, и это не очень хорошо для Украины, потому что в новостях больше не сообщают о войне. Вы не найдете большого количества репортажей. Это означает, что Украина проигрывает, ясно? Я вижу очень мало репортажей от вашей телекомпании, очень мало репортажей от NBC, ABC, CBS, от кого бы то ни было по всему миру. Раньше вы просто шли и смотрели, даже пару месяцев назад вы наблюдали за всей этой великолепной стратегией. Весеннее наступление так и не состоялось, весеннее наступление на Украине не состоялось, потому что они были встречены стеной оружия и бомб», – заявил Трамп.