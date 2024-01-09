Украина проигрывает войну. Нам боятся сказать правду – бежавший из страны Зе-чиновник

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Несмотря на то, что официальная доктрина гласит о выходе на границы 91-го года и захвате Крыма, Украине до этого слишком далеко.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, сказать об этом должны на официальном уровне, но власть боится последствий.

«Пока у нас официальная доктрина гласит о границах 91-го года и мы на голубом глазу, не моргнув, рассуждаем о том, что мы будем делать с деоккупированным Крымом. Но до этого далеко – и до границ 91-го, и до Крыма, и до всего остального, – сразу говорю, до этого очень далеко», – сказал экс-чиновник.

«Почему важно говорить правду, да еще на государственном уровне? Происходят очень важные вещи – если сейчас кто-то в Украине выйдет и скажет, мы проигрываем войну, на государственном уровне, что происходит? У нас очень многие военные об этом говорят, мы на самом деле проигрываем войну, причем, такие в авторитете и так далее, и на них накидываются, даже наплевав, что они военные, накидываются и мгновенно мешают с грязью. Теперь представь себе – выйдет президент и скажет: «Мы проигрываем войну». Его растерзают, потому что людям страшно слышать правду. И именно поэтому они проигрывают войну – это прямая закономерность», – заявил Арестович.