Украина проигрывает войну. Нам боятся сказать правду – бежавший из страны Зе-чиновник

Анатолий Лапин.  
09.01.2024 11:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1004
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Несмотря на то, что официальная доктрина гласит о выходе на границы 91-го года и захвате Крыма, Украине до этого слишком далеко.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что официальная доктрина гласит о выходе на границы 91-го года и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По мнению Арестовича, сказать об этом должны на официальном уровне, но власть боится последствий.

«Пока у нас официальная доктрина гласит о границах 91-го года и мы на голубом глазу, не моргнув, рассуждаем о том, что мы будем делать с деоккупированным Крымом. Но до этого далеко – и до границ 91-го, и до Крыма, и до всего остального, – сразу говорю, до этого очень далеко», – сказал экс-чиновник.

«Почему важно говорить правду, да еще на государственном уровне? Происходят очень важные вещи – если сейчас кто-то в Украине выйдет и скажет, мы проигрываем войну, на государственном уровне, что происходит?

У нас очень многие военные об этом говорят, мы на самом деле проигрываем войну, причем, такие в авторитете и так далее, и на них накидываются, даже наплевав, что они военные, накидываются и мгновенно мешают с грязью. Теперь представь себе – выйдет президент и скажет: «Мы проигрываем войну». Его растерзают, потому что людям страшно слышать правду. И именно поэтому они проигрывают войну – это прямая закономерность», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть