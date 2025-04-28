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Британский журнал The Economist задается интересным вопросом, вынесенным в заголовок материала: «Почему Украина проигрывает войну за общественное мнение в Африке». В свете состоявшегося буквально на днях экспресс-визита Владимира Зеленского в ЮАР, президент которой Сирил Рамофоса призвал его скорее соглашаться на мирные условия Трампа – вопрос, как говорится, более чем интересный и актуальный.

«Сегодня Украина, похоже, находится на перепутье, когда речь заходит об отношениях с Африкой и большей частью Глобального Юга. Она либо научится уважать суверенитет всех стран и возьмет на себя обязательство относиться ко всем дружественным государствам как к уважаемым равным. Или она выберет последовать примеру своего заклятого врага, продолжит действовать вне границ международного права и смирится с тем, что большая часть мира будет воспринимать ее как еще одно воинственное западное государство, которому никогда нельзя доверять как союзнику», – говорится в публикации.

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В качестве показательного примера украинского провала на африканском направлении журнал вспоминает прошлогодний киевский эпикфейл с Мали.

«5 августа 2024 года правительство Мали объявило о решении разорвать дипломатические отношения с Украиной, сославшись на хвастливое признание украинского чиновника в том, что Киев предоставил малийским повстанцам важную разведывательную информацию для нападения повстанцев, в результате которого погибло множество российских наемников из группы Вагнера и малийских солдат. Северные повстанцы-туареги взяли на себя ответственность за гибель по меньшей мере 84 наемников и 47 малийских солдат за три дня боев в конце июля. Это оказалось самым крупным поражением группы Вагнера с момента ее вступления в конфликт в Сахеле на стороне правительства Мали в 2021 году», – говорится в материале.

Этому предшествовало то, что 29 июля представитель Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов сообщил украинскому телеканалу «Суспильне», что малийские повстанцы получили «всю необходимую им информацию, которая позволила [им] провести операцию против российских военных преступников».

Когда заявление Юсова дошло до Мали и вызвало немедленную ответную реакцию, украинское правительство попыталось отрицать какую-либо причастность к смертоносному нападению повстанцев, но не смогло убедить правительство Мали. И Мали, и его союзник Нигер, выразив «глубокий шок» по поводу участия дружественной страны в нападении, которое стоило жизни десяткам малийцев, быстро прекратили все связи с украинским правительством.

«Это произошло в то время, когда Киев отчаянно пытался заручиться поддержкой на мировой арене», – отмечает журнал.

Поскольку Украина, по словам ее лидеров, пытается бороться с российским империализмом, можно было бы ожидать, что она получит восторженную поддержку от африканских государств, которые сопротивляются имперской агрессии с самого своего зарождения, предполагает автор статьи.

«Действительно, Украине должно было быть легко заручиться поддержкой африканцев, поскольку нападение России на Украину не только напоминает прошлые имперские агрессии в Африке, но и нанесло континенту тяжелые экономические потери, заставив несколько стран беспокоиться о своей следующей поставке пшеницы. Однако Украина, похоже, решила, что ликвидация горстки наемников Вагнера, потеря которых не нанесет существенного вреда российской военной машине, важнее для ее дела, чем поддержка целых африканских стран. Помогая повстанцам одержать победу в Мали, Украина, возможно, немного смутила Россию, но не добилась никаких рычагов в своей собственной войне против нее. Фактически, открытая поддержка малийских повстанцев серьезно подорвала ее авторитет на мировой арене, продемонстрировав, что это не просто гордая нация, всеми силами сопротивляющаяся гораздо более крупному и могущественному имперскому захватчику, а воинственная нация, решившая утвердить свою власть над врагом любой ценой, включая безопасность других государств, находящихся за тысячи миль от ее территории», – говорится в статье.

Еще один пример похожих на слона в посудной лавке действий Киева на Черном Континенте – это Судан.

«Африканские государства и региональные организации внимательно следили за действиями Украины на континенте с тех пор, как в феврале 2024года стало известно, что ее войска поддерживают суданских военных в войне против ополченцев из Сил оперативной поддержки (RSF), связанных с группой Вагнера», говорится в статье.

Отмечается, что африканцы обеспокоены действиями Украины против россиян на континенте, поскольку у них все еще живы воспоминания об эпохе холодной войны и о том, какой вред их странам нанесло распространение соперничества между США и СССР на континент.

Они помнят, например, как западные страны помогали союзным сепаратистским повстанцам пытать и убивать конголезского лидера Патриса Лумумбу, опасаясь, что он приблизит свою богатую ресурсами центральноафриканскую страну к Советскому Союзу.

Они также помнят, как соперничество времен холодной войны превратило борьбу за власть между освободительными движениями Анголы в 20-летнюю гражданскую войну, которая в итоге унесла жизни около миллиона человек.

В явном признании вреда, который ее усилия по ослаблению группы Вагнера и, как следствие, России нанесли ее положению в Африке, Украина в настоящее время, по-видимому, пытается заново завоевать расположение лидеров континента. Представители Украины «работают сверхурочно, чтобы укрепить связи между африканскими государствами и своей страной». Украина недавно открыла девять новых посольств по всему континенту.