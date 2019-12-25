25.12.2019, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Украина проинструктировала Лукашенко, как бороться против России

Белорусские специалисты еще в 2016 году обсуждали с украинскими политиками вопросы противодействия «аншлюсу Беларуси Россией», обсуждение проходило в закрытом режиме в Комитете по иностранным делам Верховной Рады Украины.

Об этом в эфире Эспрессо.ТВ сообщила Анна Гопко, бывшая в то время председателем Комитета по иностранным делам ВР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где-то больше года назад Лукашенко сказал, что «Россия дает нам нефть и газ, и в обмен они хотят забрать у нас нашу независимость». Лукашенко уже давно… еще в 2016 году, в Комитете по иностранным делам еще 8-го созыва в закрытом режиме с белорусскими специалистами мы проговаривали вопрос аншлюса Беларуси Россией, мы уже знали, что такой сценарий готовится.

Один из вариантов – это были «зеленые человечки», как россияне делали в Украине. Мы видели протесты в Минске. Путин, все-таки, готовит присоединение. Это продолжается уже давно.

Лукашенко последние годы выстраивал для баланса сил также союз с Китаем, с ЕС, с США (у них последние годы появились военные атташе и в Минске, и в Вашингтоне). Лукашенко понимает, что объятия Путина близки к логическому завершению», – сказала Гопко.

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