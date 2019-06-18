Украина пролетает: на G20 Россию пригласят к стратегическому диалогу

18.06.2019, Киев, Максим Карпенко

В этом году на саммите «Большой 20-ки», который пройдет в Японии с 28 по 29 июня, будут озвучены новые правила международной игры.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский философ и политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, копящиеся в последние годы противоречия между мировыми игроками должны быть разрешены.

«2019-й год – это год начала нового стратегического диалога. Об этом говорят сейчас на всех интеллектуальных площадках мира.

Я сам был свидетелем диалога, который совсем недавно прошел в Москве, – это «Примаковские чтения», где с высоких трибун еще вчерашние те, кто ноги не совал в Российскую Федерацию.

Сегодня среди гостей был Бильд, Квасневский, Ишингер – открытым текстом говорили о необходимости этого самого диалога.

В случае, если на 20-ке, я думаю, будет доминирующая тема диалога, миру предложат и новые правила игры в условиях совершения технологической революции и новых центров развития», – завил Ермолаев.

Напомним, накануне на переговорах в Париже и Берлине украинский президент Владимир Зеленский безрезультатно пытался заручиться поддержкой европейских лидеров в изоляции России.