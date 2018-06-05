05.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина проникла в два региона России

Грамоту с украинским гербом на желто-голубой ленте вручили школьнику за отличную учебу в Уссурийском районе Приморского края РФ.

Ролик с изображением грамоты выложен в Интернет.

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«Наградили грамотой, школа № 30, за отличную учебу. Только мы в Приморском крае, в России. Герб Украины, диплом, наверное, «це Европа» будет», — говорит автор видео.

Об еще одном проникновении Украины в российский регион сообщил телеграм-канал «Еду в Татарстан». Он опубликовал страницу издания Tatpressa.ru с размещенной на ней на украинском языке рекламой фирмы «Арта-груп», занимающейся установкой окон.