Украина прощупывает оборону Севастополя перед ударом, – советник главы ДНР

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Новости Украины

Массированная атака украинских беспилотников на Севастополь, которая состоялась в минувшие выходные, была не самим ударом, а лишь «разведкой боем».

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил советник главы ДНР Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гагина, непосредственно удары могут быть нанесены в ближайшее время.

«То, что произошло, этот инцидент, не надо рассматривать как сам удар. Скорее всего, это просто разведка боем для выявления наших огневых точек, для выявления наших возможностей, выявления скорости нашей реакции. То есть, самого удара нам еще стоит ожидать впереди, я так предполагаю. Возможно, он будет скоро», – заявил Гагин.