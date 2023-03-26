Украина прощупывает ПВО России перед массовой воздушной атакой

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Украинской беспилотник взорвался в городе Киреевском Тульской области. Это был советский аппарат Ту-141 «Стриж», летящий со скоростью 1000 км/ч.

Политолог Сергей Карнаухов поясняет, что в полётной программе «Стрижей» можно закладывать маневрирование на сверхнизких высотах, поэтому вражескому объекту удалось преодолеть большие расстояния над территорией России и остаться незамеченными для ПВО.

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«Комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области», – сообщает Минобороны РФ.

В местных СМИ выдвигалась версия, что украинский «Стриж» взорвался еще в воздухе, поэтому разлет осколков был большой. Трое подростков пострадали от разбившихся стекол. Их направили в больницу в Новомосковск. Повреждено по разным данным 10 домов. На месте падения БПЛА на улице Дорожников образовалась большая воронка. Власти обещают выплату компенсаций.

«Очередной «Стриж» снова не долетел то ли из-за ошибки в навигации, то ли в результате работы ПВО. Чем больше у Киева будет возможностей бить в глубину территории России, тем чаще и азартнее он это будет делать. Целями могут быть как штабы и аэродромы, так и предприятия ВПК», – написал военкор Александр Коц.

Военкор Герман Куликовский полагает, что «Стриж», взорвавшийся в Тульской области, был модернизирован в Германии.

«Немцы модернизируют «Стрижи» и «Рейсы», складируют на базе в Рамштайне, недавно там их было до 50 штук. Подобным одиночным запуском наверняка хотели протестировать нашу систему ПВО и выявить бреши перед главным, массовым запуском. Враг нам пощады не даст и только окончательный разгром его, без всяких полумер, может гарантировать России мирную жизнь, процветание и достойное место на пьедестале главных мировых держав», – написал Куликовский.

Автор блога «Русский инженер» Алексей Васильев соглашается, что упавший «Стриж» мог быть модернизирован.

«Судя по размеру воронки, возможно доработали БЧ до более высоких значений…Наше РЭБ сработало, но лучше бы конечно физически в воздухе взорвать. Повезло, что не на жилой дом с людьми упала. Причём, как я и говорил уже давно, ждём массированных ударов дальнобойными дронами. Возможно это как раз была проверка новой модификации переделки «Стрижа», возможно и с задачей вскрытия нашей ПВО», – написал он, призвав «быть готовыми к массовому удару функциональных аналогов Гераней, которые ВСУ тоже активно готовят».

«Модернизированный немцами «Стриж» должен был лететь дальше, к Москве», – полагает Ярослав Федосеев, соучредитель фонда «Посылка из дома».

Публицист Олег Измайлов напоминает, что на днях Тайвань передал Украине 1000 БПЛА.

«А сколько их передали Израиль, саудиты, весь Запад и охреневшая от вкуса русской крови Польша? Для безопасности от желто-голубой гадости нужны мощные удары по морде Зеленскому – так, чтоб голова с хрустом с шеи слетала. Только такое убережет от следующего сообщения, что «Стриж» прилетел, ну, не знаю, в Подольск или Долгопрудный», – написал Измайлов.

Телеведущий Андрей Медведев предупреждает:

«Атака на Тульскую область, это очередная попытка пощупать нашу ПВО. Поискать слабые места (очевидно их в этот раз нашли). Это не атака, как таковая, а подготовка к более масштабным действиям… Помимо советских «Стрижей», улучшенных с помощью натовских поставок, у Украины есть свои БПЛА, с дальностью действия до 800 км. Учитывая склонность Киева к пиару, я рискну предположить, что при первой возможности ВСУ попытаются атаковать крупные города России. Скорее всего, синхронно, по несколько БПЛА в одну точку», – предостерегает Медведев.