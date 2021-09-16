Украина просит европейцев поделиться газом на зиму

16.09.2021 10:19 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина просит Евросоюз полностью обеспечить ее потребности в газе в случае, если Россия откажется продавать голубое топливо официальному Киеву.

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Об этом в эфире радио «НВ» заявила бывшая замглавы МИД, советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Зеркаль, переговоры об этом идут с Германией.

«Сейчас с предложением вышли мы, и оно, в принципе, довольно позитивно воспринято немцами. Оно состоит в том, что для того, чтобы мы спокойно чувствовали себя в зимний период, нам необходимо иметь уверенность в том, что если произойдет какое-то прерывание транзита, мы сможем получить весь необходимый газ со стороны Европейского союза, и что эта поставка будет нам гарантирована в случае возникновения какой-то критической ситуации», – сказала чиновница.

«Мы сейчас в переговорах, как этого можно будет достичь, потому что в Европейском союзе есть специальная директива, которая касается именно безопасности поставок, где страны разделены на группы, в которых они друг друга поддерживают для недопущения кризисных ситуаций. Мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы Украина присоединилась к одной из таких групп, чтобы другие страны, которые входят в эту группу, могли нам помочь в случае возникновения какой-то кризисной ситуации», – заявила Зеркаль.