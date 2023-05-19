Украина просит Польшу открыть границы для зерна, Варшава уклоняется от ответа

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Украинская сторона дала понять, что не верит в долгосроное продление зерновой сделки. Комитет Верховной рады по аграрной политике обратился к Сейму Польши с призывом отменить ограничения на поставки зерна с Украины, которые были заблокированы после протестов польских фермеров, недовольных обвалом цен и льготами для украинских конкурентов.

В качестве одного из аргументов был назван рост цен на перевозку зерна морем из-за военных угроз. Кроме того, существует вероятность блокировки морского «зернового коридора». В мае, до сообщения о согласии РФ продлить сделку, Киев жаловался, что Москва не даёт согласования на проход сухогрузов, что приводило к их простою в портах.

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Поляки в ответ заверили, что будут поддерживать Украину, но от конкретики о возобновлении льготных поставок украинской агропродукции уклонились. Депутаты Верховной рады пожаловались, что на границе сейчас большие очереди фур.

Напомним, что сделка продлена на два месяца. Наблюдатели связывают ее будущее с шансами турецкого лидера Режепа Эрдогана на переизбрание на новый президентский срок.