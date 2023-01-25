Украина против ЮНЕСКО из-за Екатерины II

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Ой, хитрющие… как макаки в зоопарке, которые изображают перед посетителями голодный обморок, а если те, вняв предупреждениям «Не кормить животных!», не ведутся, начинают кидаться дерьмом. Сначала все-таки дотошнили вопрос о внесении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО — центр и правда красивый, как фрагмент Питера, как-никак во времена Российской империи строился — а уж потом, когда ЮНЕСКО кинуло подачку: «Рассмотрим вопрос в январе», втихушку, ночью, снесли памятник Екатерине II вместе с другими основателями города. Думали, пронесет, однако в час «икс», 24 января, когда, казалось бы, уважаемое собрание в Париже, где проходит внеочередная сессия Комитета всемирного наследия, должно было проголосовать за охранный статус Одессы, «зрада» подползла откуда не ждали.

В своих рекомендациях Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS включил в описание объекта информацию «об основании Одессы стратегическим решением императрицы Екатерины II». Тыдыщ! «Як нэвдобно получилось». Ведь вместо императрицы на некогда красивейшей Екатерининской площади, которой в свое время и очаровались эксперты ЮНЕСКО, торчит какая-то елда с палкой и жовто-блакытным флагом.

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Засим Украина тут же передала в ЮНЕСКО «ноту протеса» за подписями министра культуры Александра Ткаченко, мэра Одессы Геннадия Труханова и постоянного представителя «нэньки» при ЮНЕСКО Вадима Омельченко. Правда, троицу волновал вовсе не казус с Екатериной — позориться, так до конца!

Вот, что говорится в открытом письме означенных делегатов:

«Одесса, в частности ее портовая часть, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны российских войск и находится под постоянной угрозой ракетных ударов».

Не ракетный удар, напомним, памятник Основателям Одессы со своего места снес.

«К нашему удивлению, в своих рекомендациях ICOMOS прибег к политизации украинского досье, включив в описание объекта информацию об основании Одессы «стратегическим решением Императрицы Екатерины II».

Ну, чай, не шизофреники из Института нацпамяти в международном историко-архитектурном совете заседают.

«Мы не можем мириться с присутствием в документе, подготовленном Центром Всемирного наследия по украинской номинации, откровенно пророссийских нарративов, противоречащих аргументации оригинального украинского досье».

Нет, не поймут, что сессия ЮНЕСКО в Париже — это все-таки не собрание анонимных ученых в Гадяче. Тем не менее, дальше пошла совсем дичь времен «историка» Бебика вроде Будды — украинца, первого космонавта — украинца, и выкопанного кОзаками Черного моря.

«Непрерывное развитие Одессы как портового города достигает 15 века. С тех пор и до 18 века включительно она была известна как Хаджибей… Путинская пропаганда использовала миф об «основании Одессы императрицей», который появился в 19 веке, как один из поводов для территориальных претензий России на украинские города и начала вооруженной агрессии. ЮНЕСКО не должно позволить себя использовать в политических целях… Комитет всемирного наследия должен учесть позицию украинской стороны и не разрешить использовать этот авторитетный институт для политических манипуляций и прикрытия российской агрессии против Украины».

Все как всегда — «комитет должен» как вечные украинские побирушки хотят. Впрочем, и в комитете должны были учесть последствия, прежде чем предложить свинье сесть за стол.

И примечательно… весьма примечательно, что это позорище подписал Труханов, рапортовавший еще пять лет назад:

«Как городской голова, со всей ответственностью заявляю, что выступаю категорически против посягательств на памятник Екатерине… Это, в первую очередь, вопрос уважения к истории своего города. И, конечно, уважения к самим себе — его нынешним жителям».

Да сам в себя теперь плюнь, хаджибеевец!

Заочно на ЮНЕСКО обрушились и другие патриоты по вызову:

«В ЮНЕСКО до сих пор полно русских агентов, которые нам пробуют навязывать российское видение нашей истории. Как постоянно подчеркивают наши историки, это тоже линия столкновения и фронта идеологического и научного. Пусть следуют за их кораблем! А важной международной организации следует очиститься от российских шестерок», — прохрюкал глава Южного межрегионального отдела Украинского института нацпамяти Сергей Гуцалюк.

«Россия до сих пор сидит в ЮНЕСКО и пытается сделать так, чтобы центр Одессы не попал в список объектов культурного наследия! Интересно, зачем? Чтобы проще было обстреливать город? Что вообще Россия делает в ЮНЕСКО? Оттуда надо гнать всю эту свору военных преступников», — пролаял депутат с пониженной социальной ответственностью Алексей Гончаренко.

Но хочется заметить, что Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS, собственно, и упомянувший прописную истину об основании Одессы Екатериной II, находится не в Кремле, хотя убогая украинская пропаганда и загаживает сейчас Интернет дезинформацией «Россияне пытаются сорвать вступление Одессы в ЮНЕСКО».

Но, ребят, если писать в исторических документах про Хаджибей и игнорировать Екатерину, то завтра в ЮНЕСКО можно будет подавать и этикетки от туалетной бумаги. И указать на несусветицу — не значит «пытаться сорвать».

А ближайшие дни покажут, прогнется ли ЮНЕСКО под потомков Шарикова, дискредитирует ли себя. Кстати, не плохо бы им там, в Париже, было показать нынешний центр Одессы — со снесенными или окруженными саркофагами памятниками, вырванными табличками с названиями улиц, залитыми красной краской постаментам: Россия не могла это сделать в русском городе — это сделал оккупант.