Украина провалила попытку перетянуть на свою сторону Глобальный Юг

Анатолий Лапин.  
12.06.2024 15:00
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Узбекистан, Украина


Украине не удалось убедить страны Глобального Юга, что организуемый Киевом «саммит мира» не является очередной попыткой сформировать антироссийскую коалицию. Об этом в эфире видеоблога «Вышка» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«От амбиций глобального саммита мира все скатилось к конференции по безопасности. Будь там Байден, а это логически проистекало из того, что Байден проводил форум по демократии, – кому, как не ему, лидеру свободного мира, демократического мира, стоило бы почтить своим присутствием такой форум. Я думаю, добавилось бы первых лиц на этом форуме, ну а так, когда едет первый заместитель министра обороны Таиланда, министр по делам инвалидов и ветеранов Австралии, то вы понимаете, какой это уровень представительства», – сказал эксперт.

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Украине не удалось убедить страны Глобального Юга, что организуемый Киевом «саммит мира» не является...


«То есть те люди, которые не наделены полномочиями, соответственно снижается уровень саммита. Признать это – признать фиаско и провал. Значит, надо сделать так, чтобы это выглядело красиво, благопристойно и говорить о том, что это – поворотный пункт на пути к миру и так далее. К сожалению, мы не смогли переубедить Глобальный Юг в том, что это не попытка формирования антироссийской коалиции с участием Глобального Юга, а глобальный саммит мира, который должен повернуть все на путь мирного урегулирования. Этого, увы, не удалось», – заявил Золотарев.

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