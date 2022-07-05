Украина провалила попытку создать резервную армию

05.07.2022  12:18 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Попытка создать запасную украинскую армию в западных регионах страны, которая была бы обучена и вооружена по стандартам НАТО, провалилась.

Об этом в эфире интернет-канала «Клуб «Улицы Правды» заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка создать запасную украинскую армию в западных регионах страны, которая была бы обучена и...

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По словам Казакова, организаторам этой идеи удалось собрать не более одного армейского корпуса.

«Была попытка на Западной Украине создать так называемую резервную армию. Потом стало ясно, что людей нет ни фига у них для этой армии. Туда заехали отставные, то есть специально для этого ушедшие в отставку, скажем так, потому что дядьки там молодые – 45 лет, 50, американские генералы заехали туда для этого, чтобы уже формировать чисто по натовским, американским стандартам и с их оружием.

Потом выяснилось, что мобилизационного потенциала нет. Сейчас идет речь об армейском корпусе – это порядка 30-35 тысяч человек. Сформировать его на Западной Украине, там его обучить, вооружить, на это нужно время.

Поэтому они с июля перенесли на август [контрнаступление]. Мы еще не знаем, получается ли у них, но есть такой замысел. И, соответственно, тогда есть смысл в том, чтобы на каждом десятом километре устраивать нам обороны, замедлять наше движение, чтобы дать возможность сформироваться», – заявил Казаков.

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