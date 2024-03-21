Украина провалила программу по созданию миллиона дронов – Касьянов

Разрекламированная пиар-кампания по поводу планов Украины запустить в этом году массовое производство БПЛА оказалась пшиком.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил мобилизовавшийся в ВСУ волонтер Юрий Касьянов, занимающийся направлением БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы заявили громко и пафосно, что создадим миллион дронов в этом году, хотя уже было понятно на ноябрь-декабрь по темпам расходования дронов на войне, что миллион в этом году – это треть от требуемого.

Но, понимаете, миллион дронов красиво звучит, так же, как и миллиард деревьев. И вдруг оказалось, когда громко об этом было сказано, и было сказано, что будет еще 100 тысяч дронов средней дальности, порядка 100-200 километров, тысяча дронов большой дальности, но надо же еще и разведывательные покупать дроны, и дроны-бомберы нужны», – сказал волонтер.