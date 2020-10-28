Украина проваливает выполнение бюджета

28.10.2020, Киев, Игорь Петров

Государственный бюджет Украины рассчитан с учетом предполагаемого роста ВВП в 4,6%, но такого роста в следующем году не будет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бюджет рассчитан на прогноз роста ВВП 4,6%, которого в 2021 году точно не будет. Такого роста не будет даже у ведущих экономик мира. А наше правительство закладывает 4,6% при том, что мы еще не знаем, как закончится текущий 2020 год, с каким минусом мы его закончим. То, что мы его закончим с минусом, уже ни у кого не вызывает сомнений. Вопрос лишь – насколько он будет большим.

Пока падение ВВП – в границах 7%. Но второй квартам показал падение уже 11,5%. При таком обвале рассчитывать, что в следующем году вдруг украинская экономика начнет очень динамично расти на 4,6% – иллюзия. К сожалению, на этой иллюзии и построен проект бюджета 2021 года. Это значит, что он абсолютно нереалистичный. Такого роста не будет. Это значит, что и доходная и расходная часть – снова под риском. Я бы даже сказал – гарантией невыполнения», – сказал экономист.