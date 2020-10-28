28.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Украина проваливает выполнение бюджета


Государственный бюджет Украины рассчитан с учетом предполагаемого роста ВВП в 4,6%, но такого роста в следующем году не будет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Бюджет рассчитан на прогноз роста ВВП 4,6%, которого в 2021 году точно не будет. Такого роста не будет даже у ведущих экономик мира. А наше правительство закладывает 4,6% при том, что мы еще не знаем, как закончится текущий 2020 год, с каким минусом мы его закончим. То, что мы его закончим с минусом, уже ни у кого не вызывает сомнений. Вопрос лишь – насколько он будет большим.

Пока падение ВВП – в границах 7%. Но второй квартам показал падение уже 11,5%. При таком обвале рассчитывать, что в следующем году вдруг украинская экономика начнет очень динамично расти на 4,6% – иллюзия. К сожалению, на этой иллюзии и построен проект бюджета 2021 года. Это значит, что он абсолютно нереалистичный. Такого роста не будет. Это значит, что и доходная и расходная часть – снова под риском. Я бы даже сказал – гарантией невыполнения», – сказал экономист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть