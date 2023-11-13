Украина провела успешную спецоперацию в годовщину отступления из Херсона

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Украинской стороне удалось ввести в заблуждение ведущие государственные агентства России, подсунув им фейковое заявление об отступлении армии РФ с левого берега Днепра в Херсонской области.

Подлог выяснился спустя несколько минут, и сообщения информ агентств были аннулированы. Однако разные источники сообщают противоречивые данные о ситуации вокруг села Крынки, центральную часть которого, а также прилегающие лесопосадки удалось захватить ВСУ, перебравшимся с правого берега.

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«Что могу сказать – ЦИПСа отработала штатно (на хорошую «четверочку»). А нашим «традиционным» СМИ в очередной раз – ставлю жирный «неуд». Так тупо повестись на развод противника… Хотя, это вполне понятно, так как на новостийке там сидят к сожалению, отнюдь не профессионалы, а «многостаночники», которые часто путают самолет с ракетой. А отсюда и результат. В общем, ЦИПса провела красивую миниоперацию. Причем, это явно проверка возможностей (разведка боем)… По моей информации, как раз вчера под Херсоном для нас все начало развиваться более менее неплохо. Наконец-то появились первые признаки скоро перелома ситуации под Крынками в нашу пользу», – комментирует обозреватель Юрий Подоляка.

«Никто не задумался , что инфа о перегруппировке вдруг появилась в годовщину выхода нас из Херсона? Отставить панику! Все ребята на позициях, все эти «широченные плацдармы» в Крынках… разносят в щи всем, что может стрелять. Выжигают ТОС – только снаряды подноси! Долбят правый берег по позициям ВСУ», – утверждает специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева.

Менее оптимистичная оценка у канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Там сообщается, что «из-за интенсивного огня российской артиллерии штурмовые отряды ВМС Украины поредели», однако противнику удалось перебросить подкрепление в Крынки из числа морпехов.

«Украинские подразделения планируют расширить зону контроля в лесном массиве, что вполне обоснованно. Под прикрытием посадок гораздо удобнее оборудовать опорные пункты для развития наступления на левом берегу», – говорится в сообщении.

Волонтер Владимир Романов вечером в воскресенье опубликовал карту, где обозначена часть Крынок, занятая ВСУ.

Политолог Игорь Скурлатов считает, что российской армии пора самой навязывать инициативу украинцам, а не сидеть в обороне, что приводит к высадке вражеского десанта.

«Долг чести – уничтожить врага на указанном пятачке, чтобы другим не повадно было. Вот такие ситуации всегда будут, когда одна из сторон сидит в глухой обороне, которая моими словами – «мать поражения».

Всего сейчас недалеко от Херсона «ВСУ сохраняют целых три плацдарма: у Антоновского моста, немного выше — у Песчановки и Подстепного, и у Крынок», – напоминает экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Украинские войска прорываются к трассе М-14, которая является рокадной. Утрата контроля над участком в районе Поймы, где она пересекается с трассой М-17, станет для ВС РФ крайне серьёзной проблемой, так как это логистика гарнизона в Каховке. Пока ВСУ её частично создали у Крынок. На островах в дельте Днепра доминируют украинские войска. Более-менее устойчивые плацдармы созданы на левобережье основного русла реки от Херсона до Тягинки. А это по ширине фронта в 35 километров», – так оценивает обстановку канал военкора Семена Пегова.

А публицист Дмитрий Ольшанский обращает внимание на еще одну малоприятную деталь.

«За весь этот год – и в эти дни тоже – мы не услышали от серьезных людей, принимающих решения в России, ни одного слова – повторяю, вообще ни одного, ни намека, ни шепотом, – о том, что Херсон по-прежнему имеет отношение к родине, что он оккупирован, что он будет освобожден, что это наша земля, что ее возвращение – одна из целей происходящего и так далее. Никто. Никогда. Ничего. Хотя, казалось бы, даже на стандартных, казенных картах, которые теперь выпускаются и продаются в магазинах, наша южная граница находится на правобережье. Но власть глухо молчит. Как понимать это ее молчание?» – недоумевает Ольшанский.