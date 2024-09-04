Украина провоцирует Россию на удар по странам НАТО

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Украина просит от своих западных партнеров разрешить ей бить вглубь территории России не для того, чтобы одержать военное преимущество.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Способ победы, который в Украине считают возможным, это втянуть в эту войну максимально наших западных союзников. Сами по себе дальнобойные ракеты ничего не решат. Они еще ситуативно могут поменять какой-то баланс, на пару недель, может быть месяц, как в свое время «Хаймарсы» поменяли, когда Россия наступала на Лисичанск, Северодонецк. После активного применения «Хаймарсов» наступление подзаглохло российское. Но они ничего не решат, они для другого», – сказал эксперт.

«Эта история с дальнобойными ракетами для другого. С учетом того, что Украина не может самостоятельно стрелять этими ракетами, необходимы средства наведения, программирования, разведки, применение в глубину российской территории этих ракет создаст для России повод для нанесения ударов не по украинской территории, а по отдельным базам западных государств. Например, в Польше, Румынии или где-то еще, и создает надежду на то, что тогда Запад втянется в войну», – заявил Бортник.