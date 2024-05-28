Украина провоцирует Россию на ядерный удар, Запад всё понимает – эксперт

Анатолий Лапин.  
28.05.2024 18:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина


Ударами по российским станциям дальнего ракетного обнаружения Украина провоцирует РФ на ядерный удар, и это понимают «западные партнеры».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил руководитель программ внешней политики и международной безопасности украинского Центра Разумкова Алексей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ударами по российским станциям дальнего ракетного обнаружения Украина провоцирует РФ на ядерный удар, и...

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По мнению Мельника, эти удары дают России право ответить, согласно ее ядерной доктрине.

«Наши западные партнеры, которые имеют другую культуру, они пытаются читать документы и придерживаются собственных законов, международных, для них это выглядит как серьезный риск того, что Украина, возможно, дает России основания или провоцирует на применение ядерного оружия как раз на основе тех положений, которые записаны в российской ядерной доктрине.

Потому такой риск, конечно, есть. Прежде всего, в общении с нашими партнерами и объяснении украинской позиции», – заключил Мельник.

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