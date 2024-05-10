Украина прозевала преимущество, сформированное Россией

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Украина упустила момент, когда нужно было проводить мобилизацию.

Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия в этой войне на истощение постепенно, на третьем году войны сформировала преимущество. Явное и очевидное преимущество. Если в начале войны мы имели преимущество в виде численности Вооруженных Сил, – у нас была выше численность вооруженных сил на второй-третий месяц войны, мы имели преимущество в точности артиллерии, средствах разведки. Постепенно все эти технологические преимущества нивелируются, поскольку Запад выложил на стол практически все, что у него было, кроме современной авиации, а численное преимущество мы потеряли, оно сейчас на стороне российской армии», – сказал эксперт.

«В этой войне на истощение мы видим отползание, медленное отступление украинских подразделений по многим направлениям. Мы прозевали. Есть субъективная и объективная причины. Объективная – несистемность и недостаточное качество западной поддержки. И субъективная причина – мы прозевали переломный момент, когда необходимо было быстрее проводить мобилизацию и быстрее набирать армию. Этот момент наступил еще осенью прошлого года. Задержка с мобилизацией и западной помощью привели к тому, что даже сейчас, получая западную помощь, мы не можем быстро восстановить баланс. Потому что эту помощь надо еще доставить на линию фронта, а, главное, что для этой помощи нужны люди, солдаты, которые ее эффективно используют в бою. А у нас их не хватает», – заявил Бортник.