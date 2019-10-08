Украина пугает Планом Б: Иностранный контингент на весь Донбасс

08.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина официально обратится с просьбой о проведении на территории Донбасса миссии по «поддержке мира» в случае, если реализовать «формулу Штайнмайера» не выйдет.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам дипломата, пока что мировое сообщество не готово к созданию такой миссии.

«Если мы с вами увидим, что Путин ничего никогда не сделает, и наши партнеры больше не могут его заставить идти в прогресс в этом направлении, нам придется честно сказать вам всем: «Уважаемые граждане Украины, этот трек больше нельзя выполнять, и нам никто не может помочь в этом направлении, таким путем развязать ситуацию. Мы вынуждены с вами перейти к треку №2»…

Я вам скажу приблизительно, какой трек №2. Например, если не выполняется Минский процесс, и мы застряли в нем и теряем людей, деньги, эта опухоль, которая живет в нас, она нас отравляет, не дает стартовать вперед, не дает нам развиваться как государству, тогда нам нужно обращаться, например, к мировому сообществу с тем, что нам нужна миссия по поддержке мира между нами, а лучше всего, на всей территории оккупированной – для того, чтобы, если мы не можем справиться, нужна какая-то третья сила…

До этого времени мировое сообщество не готово к тому, чтобы этот миротворческий контингент (или контингент по поддержанию мира) помог нам восстановить, хотя бы, ситуацию, когда никто не убивает наших людей», – заявил Пристайко.

Министр также не исключил, что Украина пойдет по пути Кипра, разделенного между Грецией и Турцией: «И третий трек, наверное, будет, когда мы не сможем ничего сделать, и нужно будет идти, я не знаю, по кипрскому сценарию или по какому-то другому».

Суть кипрского сценария заключается в том, что Греция уже несколько десятилетий спорит с Турцией, которую обвиняет в захвате части Кипра.

Греция претендует на контроль над всем островом и как член Европейского Союза имеет возможность блокировать все европейские инициативы Турции.

Греческая часть острова является более развитой, чем турецкая.