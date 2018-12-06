06.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Мнение, Политика, Россия, Транспорт, Украина
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Украина пугает судовладельцев “российской агрессией”

Украина стремится донести до всех судовладельцев, что Россия представляет угрозу для их судов, которые следуют в порты азовского моря.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Государственной службы морского и речного транспорта Украины Дмитрий Петренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас было в Керченском проливе, почти со Второй мировой войны таких нарушений не было в мировой практике. Это нарушение всех базовых принципов свободного торгового мореплавания. Решительно осуждаю действия РФ по блокированию Керченского пролива. Таран украинского корабля – это открытый акт агрессии.

Со своей стороны мы обратились к Международной морской организации и несколько дней назад она официально высказала свою позицию по этому поводу, и осудила действия РФ. Сейчас мы работаем с международным морским агентством, со странами-членами Черноморского меморандума по распространению этой информации. Все судовладельцы должны понимать, что такое Россия, и что такое российские действия. И какой это для них риск, когда они посещают эти порты. Когда страна полностью нивелирует международное морское право, это может быть применено к каждому судовладельцу», – сказал он.

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