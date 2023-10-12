Украина пытается бить по производству российского высокоточного оружия

Украинская разведка, СБУ и военные пытаются наносить удары по местам производства российского высокоточного оружия.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского интернет-канала «Украинская правда» заявил спикер ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Скибицкого, Россия наращивает производство высокоточного оружия для ударов по Украине.

«Постоянно Российская Федерация меняет тактику применения. Прежде всего, это связано с тем, чтобы нанести наиболее точные удары. Следующее – обеспечить накопление того вооружения, которое будет применяться по нашим объектам. И это мы видим по системе «Калибр», по крылатым ракетам Х-101.

Производство восстановлено, пытаются нарастить сейчас, но, по нашим данным, не все выходит у Российской Федерации, те планы, которые они для себя определили, не выполняются. Соответственно, мы – Главное управление разведки Министерства обороны, наше разведсообщество, Служба безопасности Украины, вооруженные силы, мы делаем все для того, чтобы наносить удары по тем объектам, которые привлечены к производству высокоточного оружия.

Того оружия, которое применяется и планируется к применению Российской Федерацией», – заявил Скибицкий.